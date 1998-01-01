Сенатор Арашуков пытался покинуть здание Совфеда, но был задержан в коридоре

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Представитель Карачаево-Черкесии в Совфеде был задержан 30 января по подозрению в двух убийствах и организации ОПГ.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 10

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался покинуть здание Совфеда прежде чем его задержали, сообщил Пятому каналу источник, знакомый с темой. По предварительным данным, когда сенаторы начали голосовать по вопросу снятия депутатской неприкосновенности с Арашукова и привлечении того к уголовной ответственности, он попытался покинуть здание, но не смог — были выключены лифты. Уже в коридоре его задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

— Арашуков не пытался убежать. Когда (генпрокурор Юрий Чайка — прим. ред.) стал говорить о серьёзных обвинениях в адрес Арашукова, тот встал и направился к выходу. Но это не была попытка побега, а просто ему неприятно это слушать, — прокомментировал ситуацию сенатор Клишас.

Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в убийстве двух человек и организации преступной группировки. Сейчас его делом занимается Главк СК и ФСБ.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании его отца, Рауля Арашукова.

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