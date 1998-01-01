Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, организованном сенатором Арашуковым

Брат убитого в 2010-м году Фраиля Шебзухова дал интервью Пятому каналу и рассказал, почему сенатор Арашуков организовал дерзкое преступление.

— Брат мешал (Арашукову — прим. ред.). Поступали звонки, угрожали, говорили откажись от должности (Фраиль Шебзухов был советником президента республики — прим. ред.), — рассказывает Марат Шебзухов о причинах конфликта между его братом и Арашуковым.

Также он рассказал, что арестованные исполнители убийства Фраиля Шебзухова изначально указали на истинного заказчика, но вскоре поменяли показания. После девяти лет семья убитого наконец дождалась справедливости.

Ранее Пятый канал рассказывал об официальном комментарии Совфеда по поводу задержания Арашукова.