Совфед дал официальный комментарий о задержании Арашукова

Совет Федерации прокомментировал ситуацию с лишением депутатской неприкосновенности сенатора Арашукова и его последующий арест. Так, сенатор Андрей Клишас подтвердил слова Валентины Матвиенко о соблюдении всех процедур, предусмотренных законом, а также указал, что заседание происходило в спокойной обстановке.

— С своей стороны Совет Федерации выражает уверенность, что руководству Карачаево-Черкесской Республики не было известно о деятельности Арашукова, которая послужила основанием для внесения представления. Хочу отметить, что Арашуков остается членом Совета Федерации и его полномочия могут быть прекращены только на основании и в случаях, предусмотренных законодательством, — сказал Клишас в официальном комментарии, распространенном пресс-службой Совфеда.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в здании Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в убийстве, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Дмитрий Песков прокомментировал задержание Арашукова.