Свет возвращается в пострадавшие от войны сирийские города

На юге Сирии, тем временем, восстанавливают районы, которые боевики превратили в руины. В первую очередь отстраивают дома и электростанции.

Несмотря на то, что достать запчасти сложно, рабочие стараются обходиться своими силами. Они собирают нужные детали по всей стране, снимают с объектов, которые уже не подлежат ремонту. Во многом помогает хорошая профессиональная подготовка специалистов. Некоторые учились своему делу еще в Советском Союзе.

Еще недавно ряд сирийских городов был погружен во тьму. Террористы, отступая под натиском правительственной армии, уничтожили линии электропередачи. Сейчас массово прокладываются новые коммуникации.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему американцы передумали выводить войска из Сирии.