Слова Хуана Гуайдо о пользе для РФ смены власти в Венесуэле оценили в Госдуме

Член комитета государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов выразил свою оценку словам главы Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо относительно пользы для России смены власти в стране, сообщает RT.

— Для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы. Пока что у Гуайдо, при всех его намерениях, нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем. Поэтому я бы предложил ему вернуться к установленным законом демократическим процедурам и стабилизировать ситуацию в Венесуэле , — заявил Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что «для России не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем» и только после получения мандата доверия от народа Хуан Гуайдо сможет говорить о попытках выстроить отношения с другими государствами.

Ранее Пятый канал сообщал, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, назвал смену власти в стране выгодной для России.