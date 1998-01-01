Слова Хуана Гуайдо о пользе для РФ смены власти в Венесуэле оценили в Госдуме

Член комитета государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов выразил свою оценку словам главы Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо относительно пользы для России смены власти в стране, сообщает RT.
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Парламентарий отметил, что «для России не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем» и только после получения мандата доверия от народа Хуан Гуайдо сможет говорить о попытках выстроить отношения с другими государствами.
Ранее Пятый канал сообщал, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, назвал смену власти в стране выгодной для России.