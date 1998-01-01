Слова Хуана Гуайдо о пользе для РФ смены власти в Венесуэле оценили в Госдуме

, 13:26 210

По словам депутата Антона Морозова, нашей стране не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем.

Фото: Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 60

Член комитета государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов выразил свою оценку словам главы Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуана Гуайдо относительно пользы для России смены власти в стране, сообщает RT.

— Для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы. Пока что у Гуайдо, при всех его намерениях, нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем. Поэтому я бы предложил ему вернуться к установленным законом демократическим процедурам и стабилизировать ситуацию в Венесуэле, — заявил Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что «для России не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем» и только после получения мандата доверия от народа Хуан Гуайдо сможет говорить о попытках выстроить отношения с другими государствами.

Ранее Пятый канал сообщал, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, назвал смену власти в стране выгодной для России.

Тема:
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