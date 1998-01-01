Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 2 февраля, во время митинга, который проходил на проспекте Боливара в центре Каракаса.

— Если вы этого хотите, мы тоже хотим, — заявил Мадуро, обращаясь к оппозиции.

Тысячи венесуэльцев вышли на улицы городов в субботу, 2 февраля, чтобы выразить свое отношение к происходящим в стране и вокруг нее в последнее время событиям. Сегодняшняя дата знаменательна как для сторонников действующего президента Николаса Мадуро, так и для оппозиционера Хуана Гуайдо, который с прямой подачи США провозгласил себя временно исполняющим обязанности Боливарианской республики.

Для большинства населения страны, которое, согласно прошедшим в мае президентским выборам, поддерживает Мадуро, 2 февраля исполняется 20 лет с момента вступления Уго Чавеса в должность президента Венесуэлы.

Для Гуайдо и его приспешников именно в эту субботу истекает срок восьмидневного так называемого ультиматума, который, попирая все нормы международного права, выдвинули Мадуро лидеры стран Евросоюза. Суть послания из Старого Света заключалась в требовании к законно избранному президенту назначить новые выборы.

В Каракасе на одном из митингов выступил сам Мадуро, который поклялся «отдать жизнь за то, чтобы защитить Боливарианскую революцию».

#EnVivo 📹 | Llegamos a la Av. Bolívar para celebrar junto al pueblo los #20AñosEnBatallaYVictoria de la Revolución Bolivariana.https://t.co/DTfWL9EiJQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 февраля 2019 г.

Поддерживающие оппозиционера Гуайдо выкрикивают лозунги: «Пошел вон, Мадуро! Свободу Венесуэле!».

Ранее в субботу генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента и объявил о готовности исполнять приказы оппозиционера, однако в ведомстве уже назвали это заявление предательством.

Пятый канал рассказывал о том, что в Венесуэле налицо кризис власти. Оплот оппозиции — парламент страны — вступил в открытую конфронтацию с президентом Николасом Мадурой и перестал признавать его главой государства.