Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 2 февраля, во время митинга, который проходил на проспекте Боливара в центре Каракаса.
Тысячи венесуэльцев вышли на улицы городов в субботу, 2 февраля, чтобы выразить свое отношение к происходящим в стране и вокруг нее в последнее время событиям. Сегодняшняя дата знаменательна как для сторонников действующего президента Николаса Мадуро, так и для оппозиционера Хуана Гуайдо, который с прямой подачи США провозгласил себя временно исполняющим обязанности Боливарианской республики.
Для большинства населения страны, которое, согласно прошедшим в мае президентским выборам, поддерживает Мадуро, 2 февраля исполняется 20 лет с момента вступления Уго Чавеса в должность президента Венесуэлы.
Для Гуайдо и его приспешников именно в эту субботу истекает срок восьмидневного так называемого ультиматума, который, попирая все нормы международного права, выдвинули Мадуро лидеры стран Евросоюза. Суть послания из Старого Света заключалась в требовании к законно избранному президенту назначить новые выборы.
В Каракасе на одном из митингов выступил сам Мадуро, который поклялся «отдать жизнь за то, чтобы защитить Боливарианскую революцию».
#EnVivo 📹 | Llegamos a la Av. Bolívar para celebrar junto al pueblo los #20AñosEnBatallaYVictoria de la Revolución Bolivariana.https://t.co/DTfWL9EiJQ— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 февраля 2019 г.
Поддерживающие оппозиционера Гуайдо выкрикивают лозунги: «Пошел вон, Мадуро! Свободу Венесуэле!».
#2Feb Con pitos, pancartas y entonando el himno nacional ciudadanos en #Lara se empiezan a concentrar en respaldo a las decisiones de la #AN y en apoyo a @jguaido #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/jQmpoRMTjc— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 февраля 2019 г.
Ранее в субботу генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента и объявил о готовности исполнять приказы оппозиционера, однако в ведомстве уже назвали это заявление предательством.
Пятый канал рассказывал о том, что в Венесуэле налицо кризис власти. Оплот оппозиции — парламент страны — вступил в открытую конфронтацию с президентом Николасом Мадурой и перестал признавать его главой государства.