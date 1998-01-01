Отец спасенного в Магнитогорске Вани Фокина рассказал, когда выпишут младенца

Врачи готовят к выписке годовалого младенца, которому удалось выжить после полутора суток, проведенных под завалами обрушевшегося жилого дома в Магнитогорске 1 января. Об этом Пятому каналу сообщил отец ребенка Евгений Фокин.

— Ему анализы сделают в понедельник или вторник и, возможно, выпишут, — сказал мужчина.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ваня Фокин провел под обломками рухнувшего в результате взрыва бытового газа подъезда больше суток. Малыш, доставленный в одну из московских больниц, быстро пошел на поправку и начал самостоятельно дышать. Также вместе с ним находится его мама. Она выбралась из-под обломков самостоятельно. Всего в результате магнитогорской трагедии погибли 39 человек. В новом жилье нуждаются порядка 350 семей.