Дикие пляски полуголых красоток из «Дома-2» под Бузову раскритиковали в сети

Восходящие звезды реалити-шоу «Дом-2» накануне решили внести разнообразие в жизнь под прицелами камер: они разделись догола на кухне и принялись энергично вилять бедрами в такт песни Ольги Бузовой «Мало половин». Однако выступление новеньких девушек вызвало неоднозначную реакцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Смотрите завтра на канале #ТНТ #Дом2 Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 3 Фев 2019 в 3:12 PST

Участники телепроекта со скучающим видом наблюдали, как красотки скачут по столу босыми ногами, а после разошлись по своим комнатам. В соцсетях зрители «Дома-2» отреагировали менее сдержано: в адрес девушек посыпались оскорбления и язвительные замечания.

Многих разочаровали далекие от совершенства фигуры новеньких участниц.

— Да, блин. Откуда у Яны (или как ее там) целлюлит? Она же молодая…

— Что за белая бесформенная коротконогая курица?

— Как же это мерзко.

Другим не понравилось качество исполнения танца и «дешевое» белье.

— Дикие пляски брачного неликвида.

— Ужас! Какое белье страшное, да и дешевое. Неужели нельзя было поприличнее, если уж разделась.

Третьи выразили свое опасение за здоровье остальных участников шоу.

— Надеюсь эти столы будут дезинфицировать?

— Просто дно, потом едят здесь же.

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