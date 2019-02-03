Дикие пляски полуголых красоток из «Дома-2» под Бузову раскритиковали в сети

Восходящие звезды реалити-шоу «Дом-2» накануне решили внести разнообразие в жизнь под прицелами камер: они разделись догола на кухне и принялись энергично вилять бедрами в такт песни Ольги Бузовой «Мало половин». Однако выступление новеньких девушек вызвало неоднозначную реакцию.
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Участники телепроекта со скучающим видом наблюдали, как красотки скачут по столу босыми ногами, а после разошлись по своим комнатам. В соцсетях зрители «Дома-2» отреагировали менее сдержано: в адрес девушек посыпались оскорбления и язвительные замечания.
Многих разочаровали далекие от совершенства фигуры новеньких участниц.
— Да, блин. Откуда у Яны (или как ее там) целлюлит? Она же молодая…
— Что за белая бесформенная коротконогая курица?
— Как же это мерзко.
Другим не понравилось качество исполнения танца и «дешевое» белье.
— Дикие пляски брачного неликвида.
— Ужас! Какое белье страшное, да и дешевое. Неужели нельзя было поприличнее, если уж разделась.
Третьи выразили свое опасение за здоровье остальных участников шоу.
— Надеюсь эти столы будут дезинфицировать?
— Просто дно, потом едят здесь же.
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