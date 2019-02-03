Дикие пляски полуголых красоток из «Дома-2» под Бузову раскритиковали в сети

, 3:45 Видео 37

Никто не оценил старания участниц скандальной телестройки, которые забрались на стол и устроили эротические танцы в нижнем белье.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Ольга Бузова 366

Восходящие звезды реалити-шоу «Дом-2» накануне решили внести разнообразие в жизнь под прицелами камер: они разделись догола на кухне и принялись энергично вилять бедрами в такт песни Ольги Бузовой «Мало половин». Однако выступление новеньких девушек вызвало неоднозначную реакцию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Смотрите завтра на канале #ТНТ #Дом2

Публикация от  dom2_reality (@dom2_reality)

Участники телепроекта со скучающим видом наблюдали, как красотки скачут по столу босыми ногами, а после разошлись по своим комнатам. В соцсетях зрители «Дома-2» отреагировали менее сдержано: в адрес девушек посыпались оскорбления и язвительные замечания.

Многих разочаровали далекие от совершенства фигуры новеньких участниц.

— Да, блин. Откуда у Яны (или как ее там) целлюлит? Она же молодая…

— Что за белая бесформенная коротконогая курица?

— Как же это мерзко.

Другим не понравилось качество исполнения танца и «дешевое» белье.

Дикие пляски брачного неликвида.

— Ужас! Какое белье страшное, да и дешевое. Неужели нельзя было поприличнее, если уж разделась.

Третьи выразили свое опасение за здоровье остальных участников шоу.

— Надеюсь эти столы будут дезинфицировать?

— Просто дно, потом едят здесь же.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пышка из «Дома-2» закатила истерику молодому мужу.

Тема:
Ольга Бузова 366
2 февр
«Развелась и счастлива»: Звезда «Дома-2» Лена Хромина шокировала пользователей
1 февр
«Захотела похулиганить»: Ольга Бузова кардинально сменила прическу
30 янв
Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка
28 янв
«На этом точка»: Экс-любовница Гуфа разорвала с ним отношения в эфире «Дома-2»
26 янв
Новый скандал: Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram
24 янв
Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе
22 янв
Как Ольга Бузова отметила 33-летие на Мальдивах
21 янв
«Вы ведь не Бузова» — подписчики высмеяли Асмус за демонстрацию пятой точки
21 янв
«Популярность до 50 лет и сбитый летчик» — астролог про Бузову и Волочкову
21 янв
«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:45
Дикие пляски полуголых красоток из «Дома-2» под Бузову раскритиковали в сети
3:19
Перекрытия обрушились в горящем доме в центре Москвы, два человека погибли
3:11
Площадь пожара в историческом здании в Москве увеличилась до 2000 квадратных метров
2:47
Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в историческом доме в Москве
2:27
Прием документов от кандидатов в президенты завершился на Украине
1:56
Видео: Серьезный пожар произошел в историческом здании в центре Москвы
1:43
Какая самая популярная профессия среди российской молодежи
1:14
Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
0:37
Видео: Пассажиры сломавшегося «Аллегро» прибыли в Петербург
0:18
Роскошь и могущество: Как жил и чем прославился «клан Арашуковых»
23:52
Российский самолет совершил экстренную посадку в Будапеште из-за дыма в кабине
23:39
Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков
23:15
Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть
22:47
«Он мог дотянуть до 37»: Нумеролог раскрыла тайну смерти рэпера Децла
22:30
Задержан владелец автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Калугой
22:16
«Неравное уравнение» — Пушков о предложении переместить ракеты за Урал
21:59
Тайна исчезновения супруга актрисы Архаровой раскрыта
21:44
«Вот такая темень»: Пассажиры «Аллегро» поделились видео из сломавшегося поезда
21:39
Определились победители теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
21:23
«Сидим, темно»: пассажир «Аллегро» рассказал о ситуации в остановившемся поезде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

2 фев

«Развелась и счастлива»: Звезда «Дома-2» Лена Хромина шокировала пользователей

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама