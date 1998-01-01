Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков

Видео, на котором сотрудники клуба пытаются самостоятельно привести в чувство Децла, появилось в одном из Telegram-каналов. На записи с камер наблюдения видно, что персонал в панике бегает по помещению, то со стаканом воды, то со льдом. По всей вероятности, сотрудники клуба пытались «реанимировать» музыканта еще до приезда скорой помощи.

Но, к сожалению, их действия не увенчались успехом. Рэпер умер в возрасте 35 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля через полчаса после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. Предварительно, причина смерти — остановка сердца. Кумиру поколения было 35 лет. Слова скорби и соболезнований не перестают появляться в социальных сетях. Шокированы все — и поклонники, и знаменитости. Для многих он был частичкой их детства.

Пятый канал в память о Кирилле Толмацком подготовил большой материал о его творческом пути и о том, какой вклад он внес в развитие хип-хопа в России.