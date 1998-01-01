Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков

, 23:39 Видео 3 245

Рэпер Децл скончался в одном из клубов Ижевска, 3 февраля. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Фото, видео: Telegram @Следак шепнул

Тема:
Умер рэпер Децл 22

Видео, на котором сотрудники клуба пытаются самостоятельно привести в чувство Децла, появилось в одном из Telegram-каналов. На записи с камер наблюдения видно, что персонал в панике бегает по помещению, то со стаканом воды, то со льдом. По всей вероятности, сотрудники клуба пытались «реанимировать» музыканта еще до приезда скорой помощи.

Но, к сожалению, их действия не увенчались успехом. Рэпер умер в возрасте 35 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля через полчаса после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. Предварительно, причина смерти — остановка сердца. Кумиру поколения было 35 лет. Слова скорби и соболезнований не перестают появляться в социальных сетях. Шокированы все — и поклонники, и знаменитости. Для многих он был частичкой их детства.

Пятый канал в память о Кирилле Толмацком подготовил большой материал о его творческом пути и о том, какой вклад он внес в развитие хип-хопа в России.

Тема:
Умер рэпер Децл 22
3 февр
Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть
3 февр
«Он мог дотянуть до 37»: Нумеролог раскрыла тайну смерти рэпера Децла
3 февр
«Не видел его нетрезвым»: агент Децла об отношении рэпера к алкоголю
3 февр
«Мальчик мой» — Пугачева шокирована скоропостижной смертью Децла
3 февр
«Хотелось бы верить!»: концертный директор Децла об «имитации» смерти рэпера
3 февр
«Что он сделал для хип-хопа в свои годы?» — история жизни и творчества Децла
3 февр
«Жизни на все не хватит» — Децл предсказал свою смерть в интервью 2015 года
3 февр
«Все его друзья убежали» — менеджер ижевского клуба рассказал о смерти Децла
3 февр
В сети появилось видео с попытками медиков спасти Децла
3 февр
«Главный кулинар» — Николай Дроздов о Децле на проекте «Последний герой»

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:37
Видео: Пассажиры сломавшегося «Аллегро» прибыли в Петербург
0:18
Роскошь и могущество: Как жил и чем прославился «клан Арашуковых»
23:52
Российский самолет совершил экстренную посадку в Будапеште из-за дыма в кабине
23:39
Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков
23:15
Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть
22:47
«Он мог дотянуть до 37»: Нумеролог раскрыла тайну смерти рэпера Децла
22:30
Задержан владелец автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Калугой
22:16
«Неравное уравнение» — Пушков о предложении переместить ракеты за Урал
21:59
Тайна исчезновения супруга актрисы Архаровой раскрыта
21:44
«Вот такая темень»: Пассажиры «Аллегро» поделились видео из сломавшегося поезда
21:39
Определились победители теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
21:23
«Сидим, темно»: пассажир «Аллегро» рассказал о ситуации в остановившемся поезде
21:09
В биорафии уволенного замглавы «Росгеологии» есть много темных пятен
20:52
Названа предварительная причина поломки поезда «Аллегро»
20:45
Ученые заметили первого «разведчика», прилетевшего с Нибиру — фото
20:19
Пассажиры «Аллегро» сообщают о поломке поезда на территории Финляндии
20:09
Фанаты встретили Twenty One Pilots в петербургском аэропорту — видео
19:53
Снежный апокалипсис: как в Саратове чиновники зиме экзамен провалили
19:42
Штрафы с видеокамер за отсутствие полиса ОСАГО начнут приходить в марте
19:21
«Не видел его нетрезвым»: агент Децла об отношении рэпера к алкоголю

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

3 фев

«Мальчик мой» — Пугачева шокирована скоропостижной смертью Децла

3 фев

«Мой кумир» — рэпер ST о Децле

3 фев

Последние записи Децла в социальных сетях

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама