Хлопок произошел на месте пожара в доме знаменитостей в центре Москвы

Хлопок произошел на месте пожара в историческом доме на Никитском бульваре, 4 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, хлопок вероятно был связан с остатками газа в газовой системе или детонировали аэрозольные баллончики. Также сообщается, что на месте ЧП ведется поиск человека. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов.

Кроме этого в МЧС уточнили площадь возгорания — 750-1000 квадратных метров. В данный момент пожар удалось ликвидировать.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что по словам соседей, квартиры в доме 1914 года постройки могут принадлежать Ингерборге Дапкунайте, Никасу Сафронову и певице Любови Казарновской. Именно по этой причине, здание назвали домом знаменитостей

Жертвами пожара стали два человека, еще четверым понадобилась помощь медиков.