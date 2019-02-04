Видео: Серьезный пожар произошел в историческом здании в центре Москвы

Серьезный пожар в семиэтажном доме тушат огнеборцы на Никитском бульваре в центре столицы, ночью 4 февраля. Возгорание произошло на 2-м этаже в одной из квартир. В данный момент огнем охвачено 200 квадратных метров здания.

Как стало известно Пятому каналу, в одном из помещении найдено тело человека, также сообщается о двоих пострадавших.

Пожару присвоен 2 ранг сложности.

В здании происходит скрытое горение в перекрытиях. Огнеборцы просят прислать к месту ЧП автобусы для эвакуации людей. На месте работают порядка 18 пожарных расчетов.

Семиэтажный дом с мансардной надстройкой на Никитском бульваре 1912 года постройки.

Ранее Пятый канал публиковал видео из приюта в Подмосковье, где сгорели порядка десяток кошек и собак.