Видео: Серьезный пожар произошел в историческом здании в центре Москвы

, 1:56 Эксклюзивное видео 31

По предварительной информации, в результате возгорания в семиэтажном доме с мансардной надстройкой, на Никитском бульваре погиб один человек.

Фото, видео: Пятый канал

Серьезный пожар в семиэтажном доме тушат огнеборцы на Никитском бульваре в центре столицы, ночью 4 февраля. Возгорание произошло на 2-м этаже в одной из квартир. В данный момент огнем охвачено 200 квадратных метров здания.

Как стало известно Пятому каналу, в одном из помещении найдено тело человека, также сообщается о двоих пострадавших.

Пожару присвоен 2 ранг сложности.

В здании происходит скрытое горение в перекрытиях. Огнеборцы просят прислать к месту ЧП автобусы для эвакуации людей. На месте работают порядка 18 пожарных расчетов.

Семиэтажный дом с мансардной надстройкой на Никитском бульваре 1912 года постройки.

Ранее Пятый канал публиковал видео из приюта в Подмосковье, где сгорели порядка десяток кошек и собак.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:56
Видео: Серьезный пожар произошел в историческом здании в центре Москвы
1:43
Какая самая популярная профессия среди российской молодежи
1:14
Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
0:37
Видео: Пассажиры сломавшегося «Аллегро» прибыли в Петербург
0:18
Роскошь и могущество: Как жил и чем прославился «клан Арашуковых»
23:52
Российский самолет совершил экстренную посадку в Будапеште из-за дыма в кабине
23:39
Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков
23:15
Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть
22:47
«Он мог дотянуть до 37»: Нумеролог раскрыла тайну смерти рэпера Децла
22:30
Задержан владелец автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Калугой
22:16
«Неравное уравнение» — Пушков о предложении переместить ракеты за Урал
21:59
Тайна исчезновения супруга актрисы Архаровой раскрыта
21:44
«Вот такая темень»: Пассажиры «Аллегро» поделились видео из сломавшегося поезда
21:39
Определились победители теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
21:23
«Сидим, темно»: пассажир «Аллегро» рассказал о ситуации в остановившемся поезде
21:09
В биорафии уволенного замглавы «Росгеологии» есть много темных пятен
20:52
Названа предварительная причина поломки поезда «Аллегро»
20:45
Ученые заметили первого «разведчика», прилетевшего с Нибиру — фото
20:19
Пассажиры «Аллегро» сообщают о поломке поезда на территории Финляндии
20:09
Фанаты встретили Twenty One Pilots в петербургском аэропорту — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама