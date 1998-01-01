Названы имена погибших в пожаре на Никитском бульваре в Москве

Названы имена погибших во время пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре в Москве. Жертвами происшествия стали шесть человек, еще один числится пропавшим без вести.
Список погибших:
1. Галия Ш. , 1982
2. Елена Ш., 1962
3. Елизавета П.
4. Вадим С.
5. Алла Н. , 1936
6. Наталья С., 1974
Также один ребенок пропал без вести.
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве вспыхнул в ночь на 4 февраля. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Ранее Пятый канал сообщал, что одна из пострадавших квартир в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре принадлежала пианистке Ксении Башмет — дочери дирижера Юрия Башмета.