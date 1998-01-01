Названы имена погибших в пожаре на Никитском бульваре в Москве

Названы имена погибших во время пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре в Москве. Жертвами происшествия стали шесть человек, еще один числится пропавшим без вести.

Список погибших:

1. Галия Ш. , 1982

2. Елена Ш., 1962

3. Елизавета П.

4. Вадим С.

5. Алла Н. , 1936

6. Наталья С., 1974

Также один ребенок пропал без вести.

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве вспыхнул в ночь на 4 февраля. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал сообщал, что одна из пострадавших квартир в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре принадлежала пианистке Ксении Башмет — дочери дирижера Юрия Башмета.