«Все сгорело»: квартира дочери Юрия Башмета сгорела на Никитском бульваре

Дочь российского дирижера Юрия Башмета оказалась жильцом одной из сгоревших квартир в доме на Никитском бульваре. Об этом Пятому каналу сообщил сам Юрий Абрамович.

По словам дирижера, в квартире в момент возгорания находился сын дочери Ксении Александр, еще один ребенок, дочь, была вне жилого помещения. Обоим близким родственникам Башмета удалось своевременно покинуть горящее здание и не получить серьезных травм.

— Все сгорело. Слава Богу, младшая дочка была не в квартире. Старший вовремя выбежал, Ксюша тоже вовремя выбежала, — рассказывает артист.

При этом Юрий Абрамович отмечает: накануне его как будто мучало какое-то предчувствие. Он долго не мог уснуть. Увидев в новостном выпуске одного их телеканалов информацию о пожаре на Никитском бульваре, он немедленно связался с дочерью.

— Я с ней разговаривал в пять утра. Она просто увидела, что что-то оранжевое там сверкает. А потом очень быстро все горело, — поделился Башмет.

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве случился в ночь с 3 на 4 февраля. По последним данным, в результате возгорания погибли семь человек. Ранее Пятый канал со ссылкой на экстренные службы сообщал о шести жертвах пожара.