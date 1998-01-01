Родственники Децла думают, как разделить наследство рэпера

Родственники рэпера Децла начали думать над тем, как поделить наследство, которое музыкант оставил после себя. Разбору мнений на этот счет была посвящена последняя программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

— Если отец переживает сына, это очень страшно. Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранить наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо сохранить , — высказался во время программы журналист Александр Митрошенков.

Также у Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла — прим. ред.) остались жена Юлия и 14-летний сын. По мнению адвоката Олега Аниканова, если вдова рэпера сможет доказать, что часть имущества музыканта нажито с ее участием, то половина достанется ей. Вторую же часть будут делить между собой другие близкие родственники.

— К сожалению, трагедия сблизит семью Децла , — считает Митрошенков.

Ранее Пятый канал сообщал, что похороны Децла пройдут на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля. Предварительной причиной его смерти пока остается остановка сердца.