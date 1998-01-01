Родственники Децла думают, как разделить наследство рэпера

Родственники рэпера Децла начали думать над тем, как поделить наследство, которое музыкант оставил после себя. Разбору мнений на этот счет была посвящена последняя программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
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Также у Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла — прим. ред.) остались жена Юлия и 14-летний сын. По мнению адвоката Олега Аниканова, если вдова рэпера сможет доказать, что часть имущества музыканта нажито с ее участием, то половина достанется ей. Вторую же часть будут делить между собой другие близкие родственники.
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Ранее Пятый канал сообщал, что похороны Децла пройдут на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля. Предварительной причиной его смерти пока остается остановка сердца.