Боевики, запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, перевезли контейнеры с хлором на юг сирийского Идлиба, в район Хан-Шейхун.

Известно, что транспортировка отравляющих веществ осуществлялась из города Джиср-аш-Шугур на автомобилях скорой помощи, которые принадлежат организации «Белые каски». Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

Кроме этого сообщается, о намерении боевиков применить отравляющие вещества против мирных жителей.

По словам общественного деятеля, порядка десяти дней назад отправка емкостей с хлором осуществлялась террористами при плотном взаимодействии с «Белыми касками».

Правозащитники потребовали от Организации по запрещению химического оружия сформировать комиссию и добиться получения информации о доставке отравляющих веществ на юг Идлиба.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сотрудники скандально известной сирийской неправительственной организации «Белые каски» готовят очередную инсценировку с применением отравляющего вещества на юге сирийской провинции Идлиб.

* — организация, запрещена в РФ.