Париж в огне: Как прошла всеобщая забастовка во Франции

, 4:04 Репортаж 29

Во время акции «желтых жилетов» и профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» в Париже произошли столкновения с полицией.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 53

Франция парализована протестами: закрыты аэропорты, поезда встали, Эйфелева башня не работает.

Лилль, Бордо, Марсель — тысячи людей выходят на улицы по всей стране.

Профсоюзы призывают ко всеобщей стачке. В Париже демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Против чего бастуют французы — подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что российский МИД просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ. Дело в том, что в интервью местным СМИ Макрон заявил, что на обстановку влияют «прокремлевские» журналисты, которые в соцсетях манипулируют мнениями французов.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 53
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