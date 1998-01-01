Париж в огне: Как прошла всеобщая забастовка во Франции

Франция парализована протестами: закрыты аэропорты, поезда встали, Эйфелева башня не работает.

Лилль, Бордо, Марсель — тысячи людей выходят на улицы по всей стране.

Профсоюзы призывают ко всеобщей стачке. В Париже демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Против чего бастуют французы — подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что российский МИД просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ. Дело в том, что в интервью местным СМИ Макрон заявил, что на обстановку влияют «прокремлевские» журналисты, которые в соцсетях манипулируют мнениями французов.