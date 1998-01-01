МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ

Во Франции новая волна протестов. 5 февраля в стране объявлен национальный день забастовок. Кроме «желтых жилетов» на улицы городов выйдут представители профсоюзов.

Акция должна стать самой масштабной в этом году. Главное требование протестующих — отставка президента, чья политика ведет страну к кризису.

Впрочем, сам Эммануэль Макрон который не может найти выход из создавшейся ситуации, обвинил во всем Россию. Накануне в интервью местным СМИ он заявил, что на обстановку влияют «прокремлевские» журналисты, которые в соцсетях манипулируют мнениями французов.

В ответ МИД России направило в Париж дипломатическую ноту с просьбой дать официальный комментарий относительно высказываний президента.

— Можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства? — интересуется директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Массовые акции протеста начались во Франции в ноябре прошлого года. Поводом стало повышение цен на топливо. Демонстрации сопровождаются погромами. Представители, так называемых «желтых жилетов», поджигали автомобили, громили магазины и банки, и устраивали столкновения с полицией.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Мария Захарова по пунктам раскритиковала обвинения французских СМИ к России.