На Пятом канале акция День Добрых Дел для Коли Бурова

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для годовалого Коли. У мальчика страшный диагноз — первичный иммунодефицит. Ему опасна любая инфекция.

Без лечения прогнозы врачей неутешительны. Поможет лишь пересадка костного мозга. Услуги донора стоят один миллион 750 тысяч рублей. Для семьи из Омской области это неподъемная сумма.

Чтобы помочь Коле, отправьте СМС на короткий номер 6162. В сообщении укажите цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать, она автоматически спишется с вашего мобильного счета. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ2 и Yota.

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