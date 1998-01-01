Экстремальные морозы в Сибири едва не погубили путешественников

Для всех, кто сейчас отправляется в путешествие по Сибири, поездка может обернуться бедой. Из-за сильнейших морозов едва не сошел с маршрута польский мотоциклист. Его байк, на котором он совершает кругосветное путешествие, не выдержал холода и заглох неподалеку от Кемерово.

На помощь пришли российские любители мотоспорта. Они не только починили байк, но и пригласили польского экстремала в гости, напоили чаем и накормили сибирскими пельменями. Ранее такую же помощь пришлось оказывать англичанам. На своем скутере британцы проехали Америку, Африку и Европу, но перед сибирскими холодами западная техника оказалась бессильна. Наши на «Урале» довезли пострадавших до мастерской. Оставили англичан на ночлег и лишь затем отправили дальше в сторону Новосибирска.

Не щадит мороз и наших звезд. Певица Валерия вместе со своим мужем продюсером Иосифом Пригожным, едва не замерзли на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По пути на концерт машина сломалась посреди дороги. Музыкантам пришлось срочно ловить попутку. Откликнулся сибирский водитель.

Ранее Пятый канал рассказывал об оригинальном флэшмобе с замерзшими штанами.