Экстремальные морозы в Сибири едва не погубили путешественников

, 22:59 Эфирная новость 43

Иностранцы пытались пересечь Россию на мотоцикле, но техника оказалась бессильна против суровой природы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Погода 3589

Для всех, кто сейчас отправляется в путешествие по Сибири, поездка может обернуться бедой. Из-за сильнейших морозов едва не сошел с маршрута польский мотоциклист. Его байк, на котором он совершает кругосветное путешествие, не выдержал холода и заглох неподалеку от Кемерово.

На помощь пришли российские любители мотоспорта. Они не только починили байк, но и пригласили польского экстремала в гости, напоили чаем и накормили сибирскими пельменями. Ранее такую же помощь пришлось оказывать англичанам. На своем скутере британцы проехали Америку, Африку и Европу, но перед сибирскими холодами западная техника оказалась бессильна. Наши на «Урале» довезли пострадавших до мастерской. Оставили англичан на ночлег и лишь затем отправили дальше в сторону Новосибирска.

Не щадит мороз и наших звезд. Певица Валерия вместе со своим мужем продюсером Иосифом Пригожным, едва не замерзли на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По пути на концерт машина сломалась посреди дороги. Музыкантам пришлось срочно ловить попутку. Откликнулся сибирский водитель.

Ранее Пятый канал рассказывал об оригинальном флэшмобе с замерзшими штанами.

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