Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Махарду

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Специалисты центра по примирению враждующих сторон привезли в восстанавливающийся после войны город две тонны гуманитарного груза.

Фото, видео: Пятый канал

Военные из российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в Сирию. Две тонны гумпомощи прибыли в город Махарда по просьбе Антиохийской церкви, которая является одной из самых древних православных церквей, основанная по одной из версий еще в 37 году нашей эры.

— Продуктовый набор содержит продукты первой необходимости, такие как сахар, рис, мука, чай и мясные консервы, — рассказывает представитель ЦПВС Михаил Данилочкин.

Махарда до сих пор страдает от периодических попыток боевиков захватить город. Последний из обстрелов был в сентябре 2019 года — при отражении атаки девять человек погибли, еще порядка тридцати были ранены. Всего, как сообщают ополченцы, в Махарде погибло около трех тысяч местных жителей. Однако город так и остался непокоренным — ни в одну из атак боевики не смогли прорваться внутрь.

В благодарность за помощь сирийские школьники устроили концерт для российских военных. Они исполнили номера, которые подготовили самостоятельно. И хотя сейчас ребята полны творческого энтузиазма, их школа по-прежнему нуждается в помощи для восстановления после войны.

— Нам много чего еще нужно. Летом очень жарко, нужны вентиляторы, шторы на окна. Нужны холодильники. Сейчас уже опасность миновала и мы можем нормально учить детей, не боясь минометных обстрелов. Да, и родители не боясь приводят сюда детей. Здесь мы обучаем детей от первого и до шестого класса, — делится директор махардской школы Нихад Хаддат.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российские военные привезли гуманитарную помощь бедуинам в Сирии.

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