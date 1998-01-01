Видео: В Сирии молодые семьи заселяются в новые дома

В столице Сирии возобновили программу по расселению молодых семей из трущоб в новостройки. Она была заморожена еще 7 лет назад, когда началась война. Теперь же стройка снова идет полным ходом — в пригороде Дамаска возводят большой жилой комплекс. Некоторым людям, буквально оставшимся на улице, позволили заселиться в еще строящиеся дома.

— Сами видите, стены без отделки. Но главное — есть крыша над головой, электричество, вода. Нам очень повезло попасть в эту программу, — рассказывает новосел Абдер Хамдан.

От жителей сирийской столицы, желающих переехать, поступили уже десятки тысяч заявок. Новое жилье по российским меркам — вполне доступное. Приобрести квартиру можно, оплатив 10% от ее стоимости. Правда, для обитателей трущоб это все равно достаточно дорого, поэтому людям дают кредит на 20 лет. Но зато делают исключение для многодетных семей — они получают ключи совершенно бесплатно.

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