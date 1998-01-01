Фото пострадавшего из-за потопа в Русском музее «Портрета Александра II»

Фонды Русского музея 12 февраля затопило талым снегом — картина художника Рейхерта «Портрет Александра II» и икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» оказались повреждены. В распоряжении Пятого канала оказалось фото, на котором запечатлены дефекты, которые образовались в результате потопа.

ИЗВЕСТИЯ

Картина «Портрет Александра II» была написана в 1862 году и принадлежит кисти художника Рейхерта. Сейчас реставраторы в срочном порядке решают вопрос о восстановлении экспонатов, все кровли уже вычищены от снега. Отмечается, что поврежденная водой икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» попала в список выставки «Осень русского средневековья», которая пройдет 21 февраля.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий руководителя пресс-службы Русского музея Аллы Бережной по поводу случившейся протечки.