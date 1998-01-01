Видео: Сугробы почти по крышу — Норильск буквально утопает в снегу

, 4:41 Видео 70

Самый северный в мире город с населением свыше 150 тысяч жителей заметает снегом.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram v_norilske

Тема:
Погода 3609

Норильск буквально утопает в снегу. Жители города публикуют фото и видеосвидетельства мощных заносов на городских улицах и во дворах — некоторые сугробы до двух метров и более. Судя по фото, снег почти достигает крыш одноэтажных зданий.

Instagram @zhitvnorilske

Мощный снегопад, сопровождающийся сильным ветром не прекращается в Норильске с начала недели. Дорога на работу и обратно для некоторых горожан сопряжена с невероятными усилиями. Говорить о пожилых или маломобильных людях вообще не приходится. Жители возмущены бездействием коммунальщиков.

Трасса Норильск — Кайеркан — Алыкель, ведущая в аэропорт, закрыта, пассажиры добираются в воздушную гавань на специальном транспорте.

Instagram v_norilske

По прогнозам, снегопад в регионе не прекратиться до субботы, 16 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как жителям Сахалина после сильнейшего снегопада, обрушившегося на остров в ночь на 17 января, пришлось откапывать двери, чтобы выйти на улицу.

Тема:
Погода 3609
14 февр
Губернатор Хакасии прервал визит в Сочи из-за аварии в Черногорске
14 февр
Петербург ждут сильнейшие февральские и мартовские метели
14 февр
Балканский циклон показал всю мощь в российских столицах
13 февр
Видео: В огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо
13 февр
Такого снегопада в Москве не было 23 года
13 февр
Фото пострадавшего из-за потопа в Русском музее «Портрета Александра II»
13 февр
Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая весна
13 февр
Непогода парализовала движение автобусов в Северном Бутово
13 февр
Завораживающее зрелище: Огромный смерч увидели в небе над Италией
13 февр
«Аэрофлот» изменил расписание более 70 рейсов из-за непогоды в Москве

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:47
Итоги трехстороннего саммита Россия, Иран и Турция по Сирии
5:38
Вера Брежнева разместила нежное фото с Константином Меладзе
5:24
Склад полыхает в Амурской области — видео
5:18
«Глупость несусветная» — Лановой прокомментировал инцидент с «Победой»
5:07
В Москве открылась госклиника по лечению обжорства и анорексии
4:41
Видео: Сугробы почти по крышу — Норильск буквально утопает в снегу
4:09
В соцсетях высмеяли заявление главы МИД Украины о сравнении марсиан и россиян
3:56
Личные страницы не взломаны — Вконтакте извинились за сбой
3:49
Видео: Поврежденный палец не помешал Путину завершить тренировку в Сочи
3:01
Снова стрельба —на юго-востоке Москвы убит выходец из Азербайджана
2:25
Очевидец рассказал о причине массовой драки со стрельбой в Москве — видео
1:39
Стало известно за сколько продали свадебное авто с автографом Путина в Австрии
1:19
Полиция Москвы задержала около 20 человек после массовой драке в кафе
1:10
Депортированный епископ Гедеон опубликовал видеообращение из самолета
0:51
В День влюбленных Рената Литвинова опубликовала фото юной Земфиры
0:38
Тело второго погибшего обнаружено под завалами дома в Красноярске
0:30
Лекарство «Эреспал» оказалось смертельно опасным — репортаж
0:12
«За Cayenne штук десять машин погналось» — очевидцы о стрельбе в кафе Москвы
23:55
Видео: Больше 10 тысяч человек замерзают в Хакасии из-за аварии на трубопроводе
23:44
«Чувство меры покинуло нас»: Сеть ресторанов «Тануки» о «неуместной рекламе»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы о животных»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама