Норильск буквально утопает в снегу. Жители города публикуют фото и видеосвидетельства мощных заносов на городских улицах и во дворах — некоторые сугробы до двух метров и более. Судя по фото, снег почти достигает крыш одноэтажных зданий.

Instagram @zhitvnorilske

Мощный снегопад, сопровождающийся сильным ветром не прекращается в Норильске с начала недели. Дорога на работу и обратно для некоторых горожан сопряжена с невероятными усилиями. Говорить о пожилых или маломобильных людях вообще не приходится. Жители возмущены бездействием коммунальщиков.

Трасса Норильск — Кайеркан — Алыкель, ведущая в аэропорт, закрыта, пассажиры добираются в воздушную гавань на специальном транспорте.

Instagram v_norilske

По прогнозам, снегопад в регионе не прекратиться до субботы, 16 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как жителям Сахалина после сильнейшего снегопада, обрушившегося на остров в ночь на 17 января, пришлось откапывать двери, чтобы выйти на улицу.