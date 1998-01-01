Студент ИТМО рассказал о ремонтных работах, которые проводились в вузе до обрушения

Один из студентов Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) рассказал Пятому каналу, что могло стать причиной обрушения здания.

По его словам, в университете производился ремонт внутреннего корпуса здания. Кроме того, он замечал «течь с крыши».

Также студент отметил, что в момент обрушения здания в стенах университета находилось немного людей. Как правило, суббота — день занятий по физкультуре, лекции в этот день, возможно, не проводились.

О подробностях обрушения рассказала очевидец Екатерина Музикка. Она работала в соседнем магазине и вышла на улицу, когда услышала грохот.

— Работала, услышала хлопок, дым и неприятный запах, похожий на запах газа. Потом вдруг после того, как вылетели стекла с третьего этажа, выбежали люди, — поделилась девушка.

Как сообщал Пятый канал, около 18 часов, в субботу 16 февраля, в Центральном районе Петербурга у одного из корпусов ИТМО на Ломоносова, 9 обвались крыша и рухнули перекрытия с пятого по второй этаж.

Из здания были эвакуированы 60 студентов и преподавателей. По информации МЧС, причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых запечатлен момент обрушения здания.