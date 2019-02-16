Сколько можно выступать в трусах? : Фанатам Бузовой надоели ее однотипные костюмы

, 8:39 Фото 140

Певице стоит сменить стилиста, считают поклонники.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 376

Поклонники певицы Ольги Бузовой устали наблюдать ее на сцене «в одних трусах». Об этом фанаты заявили в комментариях под постом артистки в Instagram.

Бузова в очередной выложила снимок, на котором она находится в «концертном образе», состоящем лишь из откровенного боди, колготок в сетку и длинных сапог. Наверняка певица надеялась получить множество комплиментов, однако вместо этого фанаты набросились на нее с критикой.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

— Всегда выступает в трусах, нормальных костюмов нет что ли, — озадачилась поклонница.

— Что за пошлость? Как раз под стать ее мозгу! — съязвила другая.

— А где тити?! Хоть бы ваты напихала, если на силикон денег нет… — написал еще один пользователь.

Также фанаты «прошлись» по прическе Ольги Бузовой и макияжу. Певица, в свою очередь, оставила подобные комментарии без внимания, традиционно ответив только на единичные комплименты.

Ранее Пятый канал сообщал, что шоумен из республики Коми Константин Басков продолжает завоевывать сердце артистки.

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