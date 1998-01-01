В Совфеде прокомментировали призыв Трампа «вернуть» европейцев из ИГ* на родину

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который призвал европейские страны забрать 800 боевиков ИГ*. Комментарий публикует RT.

По словам парламентария, в рядах террористической организации на территории Сирии и Ирака действительно сражались граждане европейских стран и на родине их ждет суд. Тем не менее реакция у европейских государств разная: Франция возвращает террористов домой и судит, Великобритания от таких акций отказывается. Джабаров уверен, что бывшие члены ИГ* должны быть обязательно наказаны, но это стоит делать в Сирии, где они совершали свои преступления.

— Сложно сказать, что движет Трампом. Ведь, по большому счёту, отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии — там, где они совершали преступления. А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара, — поясняет депутат.

Ранее Пятый канал рассказывал о жестком ответе Лаврова американскому журналисту.

* — организация запрещена на территории РФ.