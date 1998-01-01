Обрушиться корпус ИТМО мог еще в прошлом году: Здание было хронически изношенным

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Многочисленные ремонты не спасли корпус университета от разрушения.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, zakupki.gov.ru

Тема:
Обрушение в ИТМО 31

Обрушившееся здание петербургского университета ИТМО находилось в катастрофической аварийности уже на протяжении нескольких лет.

Здание 1869 года постройки экстренно нуждалось в капитальном ремонте. Институт проводил тендеры на реставрацию и капитальный ремонт отдельных элементов корпуса и его помещений с 2015 года более 60 раз. Кроме того, объявлялись отдельные торги на капремонт фасадов, кровли, аудиторий, лабораторий, помещений, коммуникаций, включая системы отопления и вентиляции, усилению перегородок, коридоров, холлов, спорткомплекса. И такие работы проводились, но как видно, этого оказалось недостаточно.

О масштабах бедственного состояния конструкций свидетельствует перечисление требуемых работ по реконструкции, которые указаны в «Сводке затрат» в последнем тендере на сумму 8 733 300 рублей на ремонт двух помещений второго этажа физико-технического факультета площадью 268,7 квадратных метров.

Скриншот zakupki.gov.ru

Примечательно, что ИТМО разместил информацию о тендере на сайте госзакупок 18 января, и через десять дней закрыл прием заявок. Однако 30 января появилась вторая редакция тендера.

Скриншот zakupki.gov.ru

При этом были указаны два участника торгов — ООО СК «Возрождение», которое победило, а вот информация о втором отсутствует.

Скриншот zakupki.gov.ru

По открытым источникам, «Возрождение» была зарегистрирована в сентябре 2017 года. Из 43 тендеров она выиграла десять. Основным заказчиком является Гатчинская клиническая межрайонная больница.

Скриншот zakupki.gov.ru

Между тем, известно, что в мае прошлого года другая компания — ООО «СПбПроектРеставрация» пыталась привести хронически изношенное здание в надлежащее состояние. Специалисты организации подготовили проект ремонтных работ.

Как рассказал Пятому каналу ректор ИТМО Владимир Васильев, осенью был объявлен тендер, который выиграла организация, но у нее не оказалось лицензии Министерства культуры на проведение реставрационных работ. Согласно законодательству, участник закупки должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Поэтому из списка разрешенных компаний была выбрана «Петербург-Реставрация». Ректор отметил, что она должна была приступить к работам в конце января этого года. Кроме того, по словам Васильева, глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров заверил его, что в его учреждении компания «Петербург-Реставрация» — на хорошем счету. Исходя из статуса исторического статуса здания, КГИОП выдал разрешение на проведение ремонтных работ.

Но ситуация с аварийным состоянием здания усугубилась еще и тогда, когда в его помещениях на разных этажах стали складировать стройматериалы, вес которых превышал все допустимые нормы, что могло спровоцировать трещины в перекладинах и дальнейшее обрушение всей конструкции.

Кровля и перекрытия с пятого по первый этаж в корпусе ИТМО рухнули вечером в субботу, 16 февраля. В результате ЧП никто чудом не погиб. Из здания были эвакуированы более 80 человек, в том числе 26 с помощью спасательной лестницы с пятого этажа.

По поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Петербург были направлены опытные криминалисты для оказания помощи в расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после обрушения перекрытий в корпусе ИТМО.

Обрушиться корпус ИТМО мог еще в прошлом году: Здание было хронически изношенным

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Как сообщал Пятый канал, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о причине обрушения кровли в одном из зданий университета ИТМО.

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Обрушение в ИТМО 31
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