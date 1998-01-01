В Посольстве РФ назвали провокацией российский флаг на соборе в Солсбери

, 5:44 Эфирная новость 41

По словам представителя росиийской дипмиссии в Лондоне, это очередная попытка ассоциировать нашу страну с отравлением Скрипалей.

Фото, видео: Пятый канал, twitter @OdedaraRamde97

Тема:
Отравление Скрипаля 569

Провокацией назвали в российском посольстве в Лондоне появление флага России на соборе в британском Солсбери. Как заявил пресс-секретарь дипмисии, это очередная попытка ассоциировать нашу страну с отравлением Скрипалей.

Фотографии с российским флагом на строительных лесах у Собора Святой девы Марии в Солсберри появились в соцсетях. Сейчас полиция выясняет, кто стоит за этой акцией.

Жители города отреагировали на этот инцидент крайне негативно. Похожее мнение выразили и депутаты местного парламента, назвав это глупой выходкой, высмеивающей печальные события.

Тем временем британская газета Sunday Times заявила об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля. Журналисты ссылаются на собственные источники. Эту новость прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию примером «управляемой утечки» и доказательством сотрудничества спецлужб и СМИ Великобритании.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский флаг неожиданно появился на стене собора в Солсбери в воскресенье, 17 февраля.

Тема:
Отравление Скрипаля 569
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