В Сирии выход из зоны смерти получили беженцы, которые фактически были заблокированы в лагере Рукбан — на границе с Иорданией. Российские военные помогли открыть гуманитарные коридоры, развернули мобильные госпитали и пункты пропуска.

Этот лагерь — зона ответственности США, но фактически территорию контролируют вооруженные группировки. Они не разрешали мирным жителям уйти и не пропускали гуманитарные конвои. Теперь у людей, которые годами жили в чудовищных условиях, появилась возможность вернуться домой.

Ранее Пятый канал сообщал, что тяжелораненый в Сирии лидер «Джебхат ан-Нусра»* Абу Мухаммад аль-Джулани прооперирован в больнице Турции.

* — организация запрещена на территории РФ.