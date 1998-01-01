Долгая дорога домой: В Сирии открылся еще один гуманитарный коридор для беженцев

, 2:35 Эфирная новость 25

Сирийские беженцы получили возможность вернуться домой из лагеря Рукбан.

Фото, видео: Пятый канал

В Сирии выход из зоны смерти получили беженцы, которые фактически были заблокированы в лагере Рукбан — на границе с Иорданией. Российские военные помогли открыть гуманитарные коридоры, развернули мобильные госпитали и пункты пропуска.

Этот лагерь — зона ответственности США, но фактически территорию контролируют вооруженные группировки. Они не разрешали мирным жителям уйти и не пропускали гуманитарные конвои. Теперь у людей, которые годами жили в чудовищных условиях, появилась возможность вернуться домой.

Ранее Пятый канал сообщал, что тяжелораненый в Сирии лидер «Джебхат ан-Нусра»* Абу Мухаммад аль-Джулани прооперирован в больнице Турции.

* — организация запрещена на территории РФ.

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