Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая весна

Наступление климатической весны и стойкий переход температуры воздуха на территории страны через ноль ожидается ближе к 27 марта. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По словам синоптика, среднесуточная температура в Москве в феврале превышает норму на 7,8 градуса. Эта погодная редкость проявляется не чаще одного раза в 15 лет. Также текущий месяц оказался нетипичным и с точки зрения осадков. Их выпало всего лишь 10% процентов от нормы.

— В ближайшие сутки прибавится осадков. Может быть, мы войдем в норму , — полагает Людмила Паршина.

Несмотря на это синоптики опровергают информацию о скором наступлении весны, говоря о том, что даже март сегодня считается зимним месяцем.

В столице и в Центральном округе на текущей неделе ожидается неустойчивая погода со значительными перепадами температур. В четверг ночью может подморозить до -8 градусов, днем будет -1…-3 градуса. На территории Центрального округа ночная температура может упасть до -11 градусов, а с 15 февраля вновь придет потепление до +3 градусов. Ночная плюсовая температура может продержаться вплоть до 17 февраля. Для этого времени года такие показатели, с точки зрения специалистов, считаются аномальными.

Сильные осадки вполне вероятны 15 февраля на севере Центральной части России, в Мурманской и Архангельской областях и в Коми. В Камчатском крае в ближайшие три дня прогнозируется метель со штормовым ветром. Такая же погода ожидается и на севере Курильских островов.

Ранее Пятый канал сообщал, что непогода парализовала движение автобусов в Северном Бутово. Автобусы на юге Москвы встали из-за гололеда, пассажиры были вынуждены идти в сторону метро пешком.