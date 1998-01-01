Посольство РФ ответило на призыв запретить «Т-34» в кинотеатрах США

Российские дипломаты призвали власти США дать отпор «бандеровской заразе», которая хочет запретить показ исторической ленты «Т-34» на территории этой страны. На странице посольства в социальной сети Facebook появилось официальной сообщение по этому поводу.

Facebook @RusEmbUSA

В пресс-релизе говорится, что украинские дипломаты «продолжают открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания». Накануне они опубликовали список кинотеатров, где планируется показ российского фильма, для организации «общественного» давления.

— Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания. Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом, — заявили в посольстве РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему украинцы бойкотируют показы фильма «Т-34» в США.