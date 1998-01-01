В начале оглашения Послания Федеральному собранию 2019 президент России заявил, что его основными темами будут внутренние вопросы развития страны.
Российский лидер отметил, что ориентирами для задач являются майские указы и развернутые из них национальные проекты. Эти цели носят стратегический характер, однако работать над их реализацией нужно уже сегодня.
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.
Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.
Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ.