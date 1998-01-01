Президент России Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», в рамках которой врачи и фельдшеры переезжают в села и деревни. Об этом глава государства заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином дворе, 20 февраля.

— До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, — подчеркнул Путин.

По его словам, в рамках корректировки программы «Земский доктор» «подъемные» для врачей составят один миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч.

Также в 2021 году Минздрав должен перевести на новые стандарты все детские поликлиники.

Ранее Пятый канал сообщал, что одним из главных пунктов Послания президента в 2019 году является повышение размера выплат при рождении детей.