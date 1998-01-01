Пусть «сто раз подумают»: Путин о возможности отключения РФ от всемирной паутины

Разговор о внешних вызовах продолжился на встрече президента с главными редакторами ведущих российских СМИ. Общение прошло в неформальной обстановке, за ужином. Обсудили основные тезисы послания и крайне актуальный вопрос последних дней: существует ли угроза отключения России от Интернета? По словам Путина, такой сценарий маловероятен, тем не менее надо позаботиться о независимости Рунета.

— Вы знаете, все может быть. Поэтому надо развивать себя, надо вкладывать сюда деньги, не жалеть, иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире — вообще, и для нашей страны — в частности, я так и сказал, по-моему, сегодня в Послании. Поэтому надо иметь это в виду, но мы же не собираемся сами себя отключать — не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный, — подчеркнул президент.

Глава государства выразил надежду, что те, кто решит отключить Россию от всемирной паутины, «сто раз подумают». Ведь это нанесет ущерб им самим. Что касается подготовки к такому сценарию, российский «законопроект о суверенном интернете» уже прошел первое чтение в Госдуме.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все школы высокоскоростным интернетом до 2021 года.