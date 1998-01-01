Пусть «сто раз подумают»: Путин о возможности отключения РФ от всемирной паутины

, 2:59 Эфирная новость 37

По словам президента России, такой сценарий маловероятен, но предусмотреть такую возможность все же надо, и потому необходимо вкладывать деньги в развитие Рунета.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 32

Разговор о внешних вызовах продолжился на встрече президента с главными редакторами ведущих российских СМИ. Общение прошло в неформальной обстановке, за ужином. Обсудили основные тезисы послания и крайне актуальный вопрос последних дней: существует ли угроза отключения России от Интернета? По словам Путина, такой сценарий маловероятен, тем не менее надо позаботиться о независимости Рунета.

— Вы знаете, все может быть. Поэтому надо развивать себя, надо вкладывать сюда деньги, не жалеть, иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире — вообще, и для нашей страны — в частности, я так и сказал, по-моему, сегодня в Послании. Поэтому надо иметь это в виду, но мы же не собираемся сами себя отключать — не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный, — подчеркнул президент.

Глава государства выразил надежду, что те, кто решит отключить Россию от всемирной паутины, «сто раз подумают». Ведь это нанесет ущерб им самим. Что касается подготовки к такому сценарию, российский «законопроект о суверенном интернете» уже прошел первое чтение в Госдуме. 

Ранее Пятый канал сообщал, что во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все школы высокоскоростным интернетом до 2021 года. 

Тема:
Послание президента ФС 2019 32
21 февр
Путин предложил новые способы улучшения жизни россиян
21 февр
«Зачем сразу так нервничать» — Захарова о реакции НАТО на Послание Путина
20 февр
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
20 февр
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
20 февр
Путин: Россия не станет наносить превентивный ядерный удар
20 февр
Российские политики обсуждают Послание Путина Федеральному собранию
20 февр
Путин: Россия готова нацелить ракеты на США в случае угрозы
20 февр
Глава Петербурга обсудит утилизацию отходов полигона «Красный Бор» в Минприроды
20 февр
Путин: до 2021 года во всех школах должен появиться высокоскоростной интернет
20 февр
Путин: Россия хочет иметь равноправные и дружеские отношения с США

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

3:31
Путин предложил новые способы улучшения жизни россиян
2:59
Пусть «сто раз подумают»: Путин о возможности отключения РФ от всемирной паутины
2:28
«Зачем сразу так нервничать» — Захарова о реакции НАТО на Послание Путина
1:41
Дочь Галкина перевоплотилась в «Красную шапочку» и, обманув отца, покинула дом
1:06
Небензя: Попытка доставки гуманитарной помощи США в Венесуэлу тревожит многих
0:48
Муцениеце и Прилучный впервые после скандала с избиением появились вместе
0:22
Бывший глава ФБР не исключает, что Трамп — российский агент
0:05
Видео: Подросток в Вологде надышался газом из баллончика и умер
23:59
Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер
23:45
«Все возможно»: Путин не исключил отключения РФ от мирового интернета
23:28
В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей
23:13
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
22:53
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт
22:38
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
22:38
ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента
22:06
В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы
21:59
На судне с российскими моряками зафиксирована вспышка гонконгского гриппа
21:46
Видео: Путин встретился с президентом ФИФА и наградил его орденом Дружбы
21:28
Уфологи предрекли смерть Земли от газового облака с Нибиру
21:15
Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Партнеры канала

Денис Майданов. Небо над Россией

Русское радио представляет сольный концерт Дениса Майданова «Небо над Россией».

Общество