Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала в своем аккаунте в Facebook над реакцией НАТО на слова Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Как ранее сообщал Пятый канал, в альянсе назвали «неприемлемыми угрозами» обещание российского президента «взять на прицел» базы и командные пункты НАТО в случае размещения в Европе американских ракет.

Захарова напомнила, что совсем недавно, после прошлогоднего обращения Путина к Федеральному собранию «западные партнеры» называли блефом Кремля демонстрацию «мультиков» с новейшими видами вооружений, и утверждали, что опасаться нечего. Дипломат подчеркнула, что именно бесконечное вмешательство Запада в дела суверенных государств, и расширение НАТО вынуждают Россию принимать ответные меры.

facebook @ maria.zakharova.167

Ранее Пятый канал сообщал, что в своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин в очередной раз напомнил, что российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.