Путин: атомная подлодка с «Посейдоном» будет спущена на воду весной 2019 года

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В ежегодном Послании к Федеральному собранию президент впервые назвал сроки ввода в эксплуатацию носителя новейшего беспилотного подводного комплекса.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 19

Во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказывал о перевооружении российской армии новейшими разработками отечественного ВПК.

Российский лидер заявил, что в 2019 году комплексами «Авангард» будут оснащены все ракетные войска стратегического назначения (РВСН). «Кинжалы» успешно прошли опытные боевые испытания и вскоре встанут на вооружение ВВС.

Впервые президент назвал сроки ввода в эксплуатацию атомной подводной лодки с комплексом «Посейдон». Весной 2019 года подводный крейсер будет спущен на воду.

Кроме этого, Владимир Путин сообщил еще об одной перспективной новинке — гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета около девяти махов и дальностью более тысячи километров, которая встанет на вооружение ВМФ.

Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это Послание президента стало 15-м по счету.

Тема:
Послание президента ФС 2019 19
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