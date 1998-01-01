Граница на замке: Власти Венесуэлы против доставки неофициальной гумпомощи

, 9:15 Эфирная новость 31

Президент Венесуэлы Николса Мадуро распорядился перекрыть сухопутную границу с Бразилией.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 86

Венесуэла сегодня полностью закрыла сухопутную границу с Бразилией. Также перекрыта воздушная и морская граница с соседними островами. Решение было принято президентом Николасом Мадуро после того как стало известно, что оппозиция незаконно собирается доставить в страну американскую гуманитарную помощь. Сейчас продукты и медикаменты находятся на складах в Колумбии и Бразилии. Власти последней сообщили, что в случае закрытия границы, венесуэльцы могут забрать помощь самостоятельно.

Оппозиция во главе с самопровозглашенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо намерена доставить гумпомощь в любом случае. Один из гуманитарных конвоев уже прибыл в столицу страны. Военные, выполняя приказ властей отказались пускать грузовики в город. Возникли столкновения с оппозиционерами, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Николас Мадуро заявил, что Венесуэла готова принять гуманитарные грузы, но только по официальным дипломатическим каналам.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 86
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