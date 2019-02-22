Генерал нацгвардии Венесуэлы захвачен в плен на границе с Бразилией

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Группа индейцев захватила венесуэльских военных в ходе столкновений в штате Боливар

Фото: REUTERS/ Ricardo Moraes

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 91

Индейцы народности пемон захватили в плен генерала национальной гвардии Венесуэлы Мигеля Монтойю и троих солдат, пишут «Известия».

Инцидент произошел в ходе столкновений на границе с Бразилией, когда венесуэльские военные применили оружие против коренного населения, которые препятствовали закрытию границы в штате Боливар. Об этом сообщил на своей странице в Twitter депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия.

В столкновениях на границе с Бразилией в Венесуэле погибли как минимум двое индейцев, более двух десятков были ранены. Венесуэльская нацгвардия пыталась перекрыть границу и помешать доставке гуманитарной помощи из США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть границу с Бразилией и тремя островными государствами.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 91
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