Погибший в ДТП на Невском американец объехал всю Россию и очень полюбил ее

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Тодд Кроуэл попал под колеса автомобиля, протаранившего пятерых пешеходов в ночь на 24 февраля.

Фото: Социальные сети

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 8

Тодд Кроуэл — 40-летний американец, приехавший в Россию с побережья Джорджии. В своем Facebook он отметил Санкт-Петербург как место жительства уже в 2015, хотя посетил Северную столицу раньше. Мужчина приехал в Россию по туристической визе в ноябре 2018 года. В его Instagram множество фотографий с разных уголков нашей страны — он бывал на Байкале, в Иркутске, Перми, Казани и Белгороде. Кроуэл публиковал из дальних уголков России снимки и рассказывал о гостеприимстве российских регионов, широте русской души и местной еде. Гражданин США с удовольствием изучал русскую культуру. Кроме того, он посетил соседние страны — Украину, Монголию и другие.

Кроуэла не стало 24 февраля — он погиб под колесами BMW X6, который протаранил пешеходов на Невском проспекте. Тодд скончался на месте, также как россиянка Екатерина К., еще трое пострадавших были госпитализированы. Пятый канал публикует последнее фото погибшего.

Социальные сети/Последнее фото Тода Кроуэла

Ранее Пятый канал сообщал, что МВД возбудило уголовное дело по факту наезда на пешеходов на Невском проспекте.

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 8
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