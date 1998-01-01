Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Невском проспекте

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что по факту смертельного ДТП на Невском проспекте в ночь на 24 февраля возбуждено уголовное дело. Напомним, водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте.

— 30-летний водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двумя другими автомобилями, после чего выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов, — сообщил Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по части шестой статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В данный момент водитель задержан, в его отношении проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что мужчина был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры с наездом на пешеходов на Невском проспекте.