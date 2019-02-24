Стало известно о состоянии пострадавших в смертельной аварии в центре Петербурга

В пресс-службе Мариинской больницы поделилась информацией о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспект, ночью 24 февраля.

Все трое госпитализированы в Мариинскую больницу. Двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести, женщина — в тяжелом, в реанимации. У нее диагностированы многочисленные переломы.

По факту трагического ДТП в центре Петербурга возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал, что водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что мужчина был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры с наездом на пешеходов на Невском проспекте.