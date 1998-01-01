Я мог быть с ним: Друг американца, погибшего на Невском проспекте

, 14:56 Эксклюзивное интервью 470

Полюбивший Россию гражданин США планировал путешествие по Транссибирской магистрали.

Фото, видео: Социальные сети, Пятый канал

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 11

Гражданин США Кеннон Борделон, чей соотечественник Тодд Кроуэл трагически погиб в ДТП на Невском проспекте, рассказал Пятому каналу о его последнем в жизни вечере.

Изначально приятели договаривались, что вместе отправятся прогуляться по заведениям ночного Петербурга, но в последний момент Борделон поменял планы.

— Он меня звал вчера ночью. Мы могли бы проводить время вместе вчера вечером. Но потом, в последний момент, я передумал — был занят. Мне просто повезло, что меня там не было вчера, — рассказал американец.

По словам Борделона, они часто встречались.

— Он был на Невском. Это нормально, мы обычно ходим туда-сюда по барам там. Он часто бывал на Думской улице. Он просто вышел из своей квартиры, чтобы выпить пару бокалов где-то. Он не был пьян, я знаю это. Мы пили вместе в четверг, и для него пойти посидеть где-то вечером это нормально. Он был в одном баре, потом пошел в другой, — рассказал он.

Борделон отметил, что ничего не предвещало беды, и никакого особого чувства перед гибелью Кроуэл не испытывал, а наоборот строил планы на жизнь.

— Прошлой ночью он говорил мне о своих планах. Он хотел пересечь Россию, Сибирь на поезде, по Транссибирской магистрали. Он был уже там два раза. Он звал меня с собой в это путешествие, — сказал он.

Борделон добавил, что теперь он находится в контакте с посольством США и содействует в организации похорон.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Тодд Кроуэл — 40-летний американец, приехавший в Россию с побережья Джорджии. В своем Facebook он отметил Санкт-Петербург как место жительства уже в 2015, хотя посетил Северную столицу раньше.

В ночь на 24 февраля на Невском проспекте водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте. Виновник аварии был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Пятый канал публиковал шокирующие кадры с наездом на пешеходов на Невском проспекте.

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 11
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