Видео: Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде из-за непогоды

Сильный снегопад и нулевая видимость стали причиной столкновения сразу 70-ти машин в канадской провинции Онтарио. Массовая авария произошла на скоростной трассе. Среди участников ДТП — несколько грузовиков, в том числе бензовоз. Из-за мощного удара пробило его цистерну, и на дорогу вылилось около 500 литров топлива. К счастью, оно не вспыхнуло.

В массовом столкновении пострадали 10 человек, все они сейчас в больнице. Трасса все еще перекрыта полицейскими. Вместе с тем аварийные службы продолжают устранять последствия серьезного урагана.

Накануне, в Онтарио без света остались больше 30-ти тысяч домов, магазинов и госучреждений. Более того, мощный ветер спровоцировал движение льда у берегов местных озер — это явление называют ледяным цунами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что массы снега сносят с мурманских крыш даже металлические заграждения.