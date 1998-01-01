Идов о последнем альбоме Face: «Слушать практически невозможно»

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Режиссер Михаил Идов стал гостем YouTube-шоу «вДудь», где рассказал о своем отношении к молодежному артисту — тот выступил автором одной из песен, звучащих в фильме.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Журналист Юрий Дудь опубликовал интервью с режиссером и сценаристом Михаилом Идовым. В беседе он рассказал о грядущем фильме «Юморист» и о причинах, по которым позвал рэпера Face написать финальную песню для картины.

— Его траектория похожа на траекторию героя. Мне понравилась параллель между Фейсом и Борисом Аркадьевым.

Тем не менее само творчество молодого человека, особенно последний альбом, Идову оказалось не по душе.

— «Пути неисповедимы» слушать практически невозможно.

Face — 21-летний Иван Дремин — известный российский рэпер. 11 февраля он выложил на YouTube клип к треку «Юморист», режиссером-постановщиком которого так же выступил Михаил Идов. В ролике можно увидеть кадры из фильма. По словам Идова, Face сам предложил написать песню после просмотра ленты.

Кадр из клипа «Юморист» рэпера FaceКадр из клипа «Юморист». Режиссер Михаил Идов. YouTube / FACE

Сюжет «Юмориста» разворачивается в середине 80-х. Центральный герой истории — юморист Борис Аркадьев, которого одолевает творческий кризис. Постепенно внутри него прорастает протест против несвободы и самоцензуры. Так же Идов добавил, что подумывал снять в главной роли Максима Галкина, однако позднее от этой идеи отказался.

Ранее Пятый канал рассказывал о другом клипе Ивана Дремина — «Мой Калашников». Он вошел в музыкальную подборку января.

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