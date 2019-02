ВВС Индии разбомбили базу террористов в Пакистане

Индийские военно-воздушные силы нанесли удар по территории Пакистана. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, из сообщения представителя пакистанских военных Асифа Гафура.

— Индийские самолеты вторглись в сектор Музаффарабад, — написал Гафур на своей странице в Twitter. Также им были опубликованы фотографии «полезной нагрузки», сброшенной индийскими военными во время возвращения с вылета.

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.