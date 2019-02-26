ВВС Индии разбомбили базу террористов в Пакистане

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Несколько бомб были сброшены на тренировочный лагерь в Кашмире.

Фото, видео: Twitter.com @OfficialDGISPR, globallookpress.com

Индийские военно-воздушные силы нанесли удар по территории Пакистана. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, из сообщения представителя пакистанских военных Асифа Гафура.

— Индийские самолеты вторглись в сектор Музаффарабад, — написал Гафур на своей странице в Twitter. Также им были опубликованы фотографии «полезной нагрузки», сброшенной индийскими военными во время возвращения с вылета.

По информации новостного агентства ANI, налет произошел около 3:30 утра по местному времени (01:00 по московскому). Индийские военные сбросили несколько боеприпасов, вес каждого из которых составляет около тонны. В результате бомбардировки был полностью уничтожен тренировочный лагерь террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

По словам Гафура, ВВС Пакистана «своевременно и эффективно» отреагировали на происходящее — в воздух незамедлительно были подняты самолеты. Однако индийские военные, сбросив бомбы, немедленно вернулись назад.

По словам индийской стороны, это было сделано ради безопасности страны. Министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар сообщил, что связано такое решение было с тем, что Пакистан самостоятельно не принимал никаких мер по ликвидации экстремистской базы на своей территории.

— Это было сильным и необходимым шагом для защиты нашей страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди развязал нашим военным руки. Сегодня вся страна поддерживает действия наших вооруженных сил, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия совместно с Индией создаст гиперзвуковую ракету.

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