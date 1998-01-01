Немецкие СМИ сомневается в успехе «восстания» Гуаидо в Венесуэле

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Журналисты отмечают, что за месяц оппозиционному политику так и не удалось переманить на свою сторону военных и организовать поставки гуманитарных грузов.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 103

Действия самопровозглашенного президент Венесуэлы Хуана Гуайдо говорят о его слабости и беспомощности, а также о возможном провале попытки госпереворота в этой стране. Об этом пишет одна из ведущих газет Германии — Frankfurter Allgemeine.

По мнению авторов статьи, активная международная кампания Гуайдо может быть использована против него: законный глава Боливарианской Республики Николас Мадуро обвиняет его в предательстве интересов страны. Часть населения верит в то, что оппозиционер способен бросить богатую ресурсами Венесуэлу «на алтарь североамериканского империализма».

Кроме того, Гуайдо не удалось склонить на свою сторону военных и доставить через границу гуманитарные помощь, что подняло бы его популярность в стране. Издание затрудняется с прогнозами о развитии ситуации в Венесуэле, ставя под сомнение возможность самого возвращения Гуайдо из Колумбии.

Ранее Пятый канал сообщал, что постпред России при ООН назвал Гуайдо «самозванцем с улицы».

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 103
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