Видео: тысячи человек пришли на военную выставку «Сирийский перелом» в Краснодаре

Уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом» добралась до Краснодара. На железнодорожный вокзал прибыл поезд с трофеями конфликта в арабской республике.

Познакомиться с оружием и военной техникой поверженных боевиков пришли 14,5 тысячи человек. Российские военные, которые принимали участие в боях, рассказали посетителям историю каждого из 500 экспонатов.

— Мы на открытых площадках видим технику. Практически каждый экземпляр отражает ту или иную страну. Поэтому мы говорим, что в этой войне присутствует участие многих стран, — отметил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Юрий Евтушенко.

Спецпоезд уже прошел более двух тысяч километров по России. Впереди еще десятки городов. 1 марта уникальную выставку увидят жители Крыма.