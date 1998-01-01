Видео: передвижная выставка «Сирийский перелом» стартовала в Москве

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Экспозиция сама приедет в десятки российских городов, чтобы познакомить людей с историей вооруженного конфликта в Сирии.

Фото, видео: Пятый канал

В субботу, 23 февраля, в Москве стартовала передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

«Сирийский перелом» — это мобильная выставка, посвященная военной операции в Сирии. Экспонаты выставки специальным железнодорожным составом проедут по всей стране. За 75 суток «Сирийский перелом» побывает в 61 городе РФ, проехав более 30 тысяч километров. Завершит свой маршрут необычный поезд 27 апреля. Даты проведения акции были подобран так, чтобы не оставить без внимания День независимости САР, который отмечается 17 апреля.

На каждой запланированной остановке состав проведет несколько часов, чтобы желающие могли посетить выставку и изучить экспозицию. Вести экскурсии будут российские военнослужащие, которые лично принимали участие в сирийской операции — они расскажут о назначении техники, которая была изъята у террористов во время военных действий. В одном из вагонов будет развернута выставка военных фотографов и художников. Кроме того, в каждом городе для посетителей будут выступать военные ансамбли.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жители поселка Телль-Ханзир в Сирии поздравили с 23 февраля военных из России. Посельчане выразили свою благодарность за восстановление мирной жизни.

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