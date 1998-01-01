Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал пожар в дагестанском селе

Отец Хабиба Нурмагомедова сообщил Пятому каналу, что знает о пожаре в дагестанском селе Тисси-Ахитли, которое находится в нескольких километров от аула Сильди, где родился российский боец.

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что находится на связи с местными жителями, и отметил, что жертв при пожаре удалось избежать.

— Мы знаем людей… Горит пока… Пока жертв нет, — сказал Абдулманап по телефону.

Масштабное возгорание в Тисси-Ахитли вечером 1 марта охватило около 25 домовладений. Пламя быстро распространялось от дома к дому. Людей удалось эвакуировать. На борьбу с огнем бросились жители соседних селений и пожарные. Им удалось остановить распространение огня.

Ранее Пятый канал публиковал кадры из дагестанского села, охваченного огнем.