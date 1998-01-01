В Пулково прокомментировали задержку рейсов из-за метели

Санкт-Петербург накрыла сильная метель в субботу, 2 марта. Из-за снегопада разрешение на посадку долгое время не могли получить не менее пяти рейсов.

Как сообщили Пятому каналу в аэропорту «Пулково», рейс ЕО 147 сейчас возвращается в столичный «Шереметьево». В остальном ситуация стабилизировалась. Несмотря на метель, взлетно-посадочные полосы очищаются в патрульном режиме, работает снегоуборочная техника.

В «Пулково» также отметили, что некоторые экипажи не приспособлены к экстремальным погодным условиям. Перед тем, как совершить взлетно-посадочные операции, они вынуждены некоторое время кружить в воздухе.

Посадка одного из таких самолетов попала на видео. В распоряжении Пятого канала оказались кадры, на которых видно, как из экипажа выходят пассажиры, летевшие рейсом «Калининград — Санкт-Петербург».

Ранее Пятый канал сообщал, что в «Пулково» не могут приземлиться рейсы их Гамбурга, Москвы и Калининграда авиакомпании «Россия».